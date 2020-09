Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Offerta del top club!

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e nel frattempo valuta anche le possibili offerte in entrata. C’è l’assalto del PSG per Bennacer!

Il Milan sogna in grande in questa stagione e vuole assolutamente tornare tra le prime quattro nella classifica di Serie A per disputare nuovamente la Champions League. Il finale di stagione della scorsa annata ha ridato fiducia a tutto l’ambiente così come la prima prova convincente di questo campionato contro il Bologna.

Si ripartirà più o meno dalla base che aveva fatto bene nei mesi estivi con l’aggiunta di qualche rinforzo di qualità o scommessa come Sandro Tonali. Nelle ultime due settimane di mercato non sono da escludere nuovi colpi per rendere ancor più completa la rosa con elementi di spessore.

Calciomercato Milan, Leonardo cerca Bennacer: in cambio c’è Paredes

Oltre agli affari in entrata, potrebbero esserci degli attacchi in arrivo dall’esterno per strappare alcuni calciatori rossoneri. Nelle ultime ore infatti sarebbe spuntato l’interesse di Leonardo, dirigente del Paris Saint-Germain, per il centrocampista Ismael Bennacer.

Il club francese potrebbe pensare di proporre uno scambio alla pari con Leandro Paredes, visto che secondo Le Parisien sarebbe in uscita ed entrambi i calciatori sono valutati circa 40 milioni di euro. Il Milan però non sembrerebbe intenzionato a cedere il proprio talento e sarebbe pronta a dire di no.

Bennacer potrebbe diventare un punto fermo del centrocampo rossonero e la sua partenza non è sicuramente nei piani della società, salvo offerte clamorose.

