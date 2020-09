La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro e presto potrebbe concretizzarsi un colpo dalla Premier League. Il giocatore non è più nei piani del club e sarebbe contento di tornare a giocare in Serie A.

La Juventus cerca un rinforzo sulle fasce, specialmente su quella sinistra. Andrea Pirlo vorrebbe un terzino di spinta da affiancare ad Alex Sandro dopo la cessione in prestito di Luca Pellegrini e uno di nomi a cui i bianconeri sono interessati è quello di Emerson Palmieri, per il quale sarebbe già stata formulata un’offerta.

Juventus, offerta per Emerson: Ronaldo spinge

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, la Juventus potrebbe presto acquistare Emerson Palmieri per 30 milioni di euro. Il terzino sinistro, nel giro della Nazionale italiana, non avrebbe intenzione di continuare la sua avventura al Chelsea. I Blues hanno infatti acquistato Ben Chillwell dal Leicester per oltre 50 milioni di euro.

Emerson è chiuso anche da Marcos Alonso, considerato da Lampard come l’alternativa all’inglese. Cristiano Ronaldo spinge per l’acquisto del terzino italo-brasiliano, considerato come un elemento più che valido per dare una mano alla causa bianconera. Su Emerson c’è da monitorare anche l’interesse del Barcellona, che a sinistra potrebbe liberarsi presto di Junior Firpo.

