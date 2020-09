Calciomercato Inter, Vecino-Napoli | Ipotesi scambio: i dettagli

Calciomercato Inter, attenzione al Napoli: Giuntoli pressa Vecino, possibile uno scambio con gli azzurri

In quelle che si preannunciano essere due settimane di calciomercato infuocate, Inter e Napoli scaldano i motori in vista degli ultimi colpi della sessione. Dopo l’indiscrezione rilasciata da ‘Sky Sport’, ovvero di un interessamento degli azzurri nei confronti di Vecino, il club nerazzurro potrebbe intavolare uno scambio tra ‘partenti’, così da soddisfare ciascuno i bisogni dell’altro.

Calciomercato Inter, Napoli su Vecino: ipotesi di scambio con Maksimovic

Attenzione, dunque, ai futuri scenari di mercato: il Napoli potrebbe presto accelerare per Vecino, inserendo nella trattativa un giocatore ‘scontento’ (e a scadenza) come Nikola Maksimovic. Un profilo che Conte potrebbe gradire molto, vista la necessità numerica di sopperire alla partenza di Godin e aggiungere in rosa un difensore esperto e abituato a giocare in una difesa a tre. D’altronde, il profilo del serbo è un profilo ben noto alla dirigenza nerazzurra, sua estimatrice dai tempi del Torino. E la possibile cessione di un altro centrale, Milan Skriniar, potrebbe indurre l’Inter ad ammorbidire le proprie posizioni e mostrarsi disponibile ad uno scambio del genere.

Staremo a vedere, dunque, cosa avranno in serbo queste ultime settimane di mercato: Inter e Napoli hanno buoni rapporti e chissà che lo scambio Maksimovic-Vecino non possa diventare presto una effettiva realtà.

