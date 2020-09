Calciomercato Inter: doppio accordo, ma salta tutto! Ecco perché

Il calciomercato nerazzurro può vedere sfumare due piste che sembravano ad un passo: lo scenario per l’Inter di Conte

In attesa di esordire in campionato sabato sera contro la Fiorentina, l’Inter continua la sua caccia ai rinforzi da regalare a Conte negli ultimi giorni di calciomercato. Ufficializzato in mediana Vidal, la dirigenza meneghina potrebbe veder sfumare definitivamente due obiettivi seguiti da tempo: nonostante l’accordo, cambiano i piani dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio top col PSG | Conte ne sacrifica due

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, top player per Conte | Suggestione dal Tottenham

Calciomecato Inter, sfumano due piste: i dettagli

Uno scenario che fino a qualche settimana fa era assolutamente impreventivabile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro starebbe per rinunciare a due piste ‘coltivate’ nelle ultime settimane. Nonostante il doppio accordo per Emerson Palmieri e Marcos Alonso dal Chelsea, l’Inter avrebbe cambiato i piani.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Conte ha intenzione di puntare, come alternativa a Young sulla corsia mancina, su Ivan Perisic. Il croato, rientrato dal prestito al Bayern Monaco e accostato al Barcellona, è destinato quindi a rimanere alla corte di Conte. Un jolly di spessore, a sinistra, sia in difesa che per il reparto avanzato della squadra meneghina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte e Marotta addio | Arrivano 40 milioni

Nonostante il lungo corteggiamento ai due big di casa Chelsea, l’Inter ha deciso: sarà Perisic il rinforzo per l’esterno mancino richiesto da mister Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione vicina | Ammissione del presidente!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, arriva Vidal | Comunicato UFFICIALE