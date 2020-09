Verona-Roma, caso Diawara | UFFICIALE: sconfitta a tavolino

È arrivata l’attesa sentenza del giudice sportivo sul ‘caso-Diawara’: per la Roma sconfitta a tavolino contro l’Hellas.

Le brutte previsioni in casa Roma vengono confermate: i giallorossi sono stati sanzionati ufficialmente dal giudice sportivo per il ‘caso-Diawara’. La Lega Serie A ha reso noto attraverso un Comunicato Ufficiale la decisone del Giudice Sportivo, condannando la Roma alla sconfitta a tavolino per 3-0 contro l’Hellas Verona.

Fatale per la squadra di Fonseca, il mancato inserimento di Diawara nella lista dei 25 giocatori per la partita disputata sabato sera al Bentegodi, nonostante il centrocampista guineano sia ormai un ‘over 22’.

Ecco il Comunicato Ufficiale emesso dalla Lega Serie A in data odierna:

“Il Giudice Sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma:

considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12:14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.76 del 21 giugno 2018,

ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 83/A, delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3“.

