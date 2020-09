Il Milan punta un centrale da affiancare a capitan Romagnoli. Nel mirino potrebbe presto finirci un ex Serie A attualmente in uscita da una big inglese

Il Milan resta attivo sul calciomercato più o meno sotto traccia. Gli obiettivi dei rossoneri sono comunque chiari: anzitutto un difensore centrale, adattabile anche come terzino destro, poi mediano ed esterno offensivo di destra. Se per quest’ultimo ruolo il ‘sogno’ è sempre Federico Chiesa, per il secondo e il primo i nomi in cima alla lista sono l’ex Bakayoko tornato al Chelsea e Milenkovic della Fiorentina. Le alternative al serbo sarebbero diverse, ma attenzione a una possibile new entry: Antonio Rudiger.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Assalto decisivo a Depay

Calciomercato Milan, l’ex Roma per Pioli: i dettagli dell’affare

Nel mirino dell’Inter e di recente riaccostato anche alla Juventus, il 27enne tedesco non è stato convocato per il match contro il Liverpool non per ragioni fisiche ma solo perché – a detta del ‘Daily Mail’ – è fuori dal progetto tecnico targato Lampard. Il contratto dell’ex Roma scade nel giugno 2022, quindi esiste la possiiblità per un prestito con diritto di riscatto, oppure con obbligo – come preferirebbe il club di Abramovich – legato magari al raggiungimento dell’obiettivo Champions o a un certo numero di presenze. Il tutto per complessivi 25 milioni di euro, il valore attuale del classe ’93 ex Roma. Rudiger potrebbe aver voglia di tornare in Serie A, di approdare in un club così prestigioso come il Milan.

Per Pioli, che avrebbe la possibilità di impiegarlo pure sull’out destro della difesa a quattro, sarebbe un rinforzo di spessore internazionale, il partner ideale di Romagnoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter | Confermata anticipazione CMWEB

Calciomercato, rivoluzione Roma | Allegri per il post Fonseca