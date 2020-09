Calciomercato Juventus, la clamorosa bomba che arriva dalla Spagna sul futuro di Ronaldo: “Con l’arrivo di Morata, può lasciare i bianconeri!”

Dopo settimane di lavoro, la Juventus ha finalmente trovato (o meglio, ritrovato) un centravanti al quale affidare il proprio attacco: Alvaro Morata ha terminato le visite mediche con i bianconeri, dei quali tornerà a vestire i colori dopo diverse stagioni. Eppure, l’arrivo dell’ex Real ed Atletico Madrid potrebbe influire sul futuro di Cristiano Ronaldo, e anche pesantemente. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione sulle sorti del fenomeno portoghese.

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: la bomba sul futuro di Ronaldo

Come rivelato dal direttore del media ‘OKDIARIO’, Eduardo Inda, nel corso della trasmissione ‘Chiringuito de Jugones’, il futuro di Ronaldo alla Juventus è tutt’altro che blindato: “L’arrivo di Morata può far pensare ad un addio di CR7. Da quello che sappiamo, Cristiano non sarebbe felicissimo della sua vita a Torino e, dunque, potrebbe voler cambiare aria”. Un’ipotesi, che Inda ha lasciato cadere, non senza malizia, nel corso della celebre trasmissione spagnola, suscitando stupore e sorpresa tra i partecipanti in studio.

Attenzione, quindi, ad eventuali (e clamorosi) colpi di scena. Dalla Spagna avvisano: Cristiano Ronaldo potrebbe sorprendere tutti e decidere di separarsi dalla Juventus.

Juventus, esordio vittorioso per Pirlo | Kulusevski, Bonucci e Ronaldo in gol