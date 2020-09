Calciomercato Juventus, assalto del Psg | Contatti in corso!

Il Paris Saint-Germain continua a guardare in casa Juventus per rinforzare la rosa a disposizione: ecco il possibile colpo del club francese

Un colpo davvero interessante del PSG. Il club francese intende rinforzare la rosa a disposizione e così starebbe pensando ad un innesto di qualità proveniente della Juventus. Le prossime ore saranno decisive per arrivare così all’esperto centrocampista bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Agnelli taglia Ronaldo | L’ordine arriva dall’alto

Calciomercato Juventus, Khedira ad un passo dal PSG

Come svelato da Sky Sport Sami Khedira potrebbe diventare il nuovo centrocampista del Paris Saint-Germain. Il tedesco, ormai fuori dai piani tecnici di Andrea Pirlo, sarebbe così pronto per una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Assalto decisivo a Depay

Il trasferimento sarebbe così anche gratis con la possibilità dell’ex Real Madrid di continuare la sua carriera in un club prestigioso come quello francese. Ancora una volta il PSG continua a guardare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione.

La Juventus resta così molto attiva tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione, la prima da allenatore per Andrea Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, incontro con Raiola | Salta lo scambio!

Juventus-Sampdoria, formazioni UFFICIALI: decisione a sorpresa di Pirlo