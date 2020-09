Calciomercato Inter, top player per Conte | Suggestione dal Tottenham

Arriva dall’Inghilterra la nuova suggestione per l’Inter sul mercato: top player del Tottenham che potrebbe arriva in nerazzurro in prestito

L’Inter si prepara ad iniziare la propria stagione con una giornata di ritardo rispetto alle altre. Nel frattempo, a due settimane dalla chiusura della finestra di calciomercato, si continua a lavorare per nuovi rinforzi. Per Antonio Conte il nuovo top player potrebbe arrivare dal Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Inter, suggestione Alli: può arrivare in prestito

Il calciomercato dell’Inter non è ancora terminato, infatti si cercano ancora nuovi rinforzi per completare la rosa di Antonio Conte. La nuova suggestione per la squadra nerazzurra arriverebbe dall’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, in casa Tottenham qualcosa si sarebbe rotto con Dele Alli, ormai non più tra gli undici titolari. La stella inglese così secondo il sito britannico sarebbe finito nel mirino dell’Inter.

Naturalmente però, vista la caratura del calciatore, i nerazzurri non sarebbero l’unica squadra sulle tracce di Alli. Infatti su di lui ci sarebbe anche il PSG, pronto ad investire sul mercato. La soluzione più probabile per l’arrivo del numero 20 degli ‘spurs’ a Milano sembrerebbe essere al momento quella del prestito annuale. Vedremo se nelle prossime settimane la trattativa potrà prendere piede o meno.

