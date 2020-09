La Juventus a caccia di un terzino sinistro per Pirlo. I bianconeri possono tornare su Gayà del Valencia: De Sciglio nell’operazione

La Juventus con la coperta corta sugli esterni. Andrea Pirlo, dopo l’ottimo esordio in campionato contro la Sampdoria e il 3-0 rifilato alla squadra di Ranieri, chiede anche un laterale sinistro alla dirigenza bianconera per completare la rosa a sua disposizione. Di fronte ai blucerchiati non ha demeritato il baby Frabotta, sceso in campo un po’ a sorpresa e preferito a De Sciglio dopo la mancata convocazione di Pellegrini.

Juventus, torna di moda Gayà: scambio con De Sciglio

Il giovane ex Roma è in partenza, con Genoa e Fiorentina che si contendono il prestito del classe ’99. Anche De Sciglio rimane sulla lista dei partenti, considerando inoltre l’infortunio al titolare Alex Sandro che ne avrà per almeno un mese dopo il problema muscolare accusato in allenamento. Pirlo si attende perciò un tassello nella zona mancina del campo prima del gong del 5 ottobre, con lo stesso De Sciglio che potrebbe essere una preziosa carta per arrivare ad un obiettivo sulla fascia già a più riprese nei radar di Paratici e Cherubini. Stiamo parlando di José Gayà, laterale del Valencia accostato in diverse circostanze alla Juve nelle passate finestre di mercato. Di recente anche gli spagnoli hanno mostrato interesse per De Sciglio, che resta comunque sempre in orbita Roma. I campioni d’Italia metterebbero sul piatto l’ex Milan e circa 10 milioni di euro per il il 25enne nazionale spagnolo, sotto contratto fino al 2023 con i ‘Pipistrelli’.

Offerta però che non verrebbe ritenuta sufficiente dal Valencia, che valuta almeno 30 milioni di euro Gayà. Per intavolare una trattativa, oltre a De Sciglio, servirà una somma di 18-20 milioni alla Juventus. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi sull’asse Torino-Valencia.

