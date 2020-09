Calciomercato Milan, niente scambio con la Juventus | I dettagli

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in difesa e avrebbe proposto uno scambio con Paquetà alla Juventus: risposta negativa dei bianconeri

Sono giornate frenetiche per il mercato, con le società italiane che hanno anche iniziato il campionato. Dopo la Juventus, anche il Milan si appresta a dare il via alla propria Serie A: questa sera a ‘San Siro’ arriva il Bologna. In attesa di giocare contro i Felsinei, la dirigenza del Milan avrebbe fatto un tentativo con la Juventus per un colpo in difesa: offerto lo scambio con Lucas Paquetà.

Calciomercato Milan, scambio Rugani-Paquetà | ‘No’ della Juventus

In attesa di iniziare il proprio campionato, il Milan starebbe continuando a lavorare sul proprio mercato. Uno dei reparti in cui Stefano Pioli avrebbe chiesto di mettere mano è la difesa ed i rossoneri vorrebbero riuscire ad accontentarlo. Ecco perché sembra essere stato fato un tentativo per Daniele Rugani della Juventus, offrendo uno scambio con Lucas Paquetà. Un tentativo che, però, sembra essere sfociato in un nulla di fatto: i bianconeri, infatti, avrebbero rispedito l’offerta al mittente.

La Juventus ha già fatto partire Romero in difesa e, in caso di cessione di Rugani, dovrebbe intervenire con un altro colpo per la retroguardia. In questo mercato bloccato, però, riuscire a fare acquisti è molto difficile ed i bianconeri non sarebbero intenzionati a cedere l’ex difensore dell’Empoli. Inoltre, Paquetà rappresenta un rebus a livello tattico e potrebbe non essere adatto alle esigenze di Andrea Pirlo.

Il tentativo del Milan di arrivare a Rugani si sarebbe concluso malamente: la Juventus avrebbe rifiutato lo scambio con Lucas Paquetà.

