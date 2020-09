Il sogno di mercato della Juventus è senza dubbio Luis Suarez. La dirigenza bianconera vorrebbe affiancarlo a Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. Dalla Spagna questa mattina hanno rilasciato alcuni aggiornamenti sulla trattativa.

Le grane tra la Roma e il Napoli per l’approdo di Milik in giallorosso, stanno condizionando anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Il bosniaco non era la primissima scelta dei bianconeri, che a lungo hanno valutato la possibilità di ingaggiare Luis Suarez, messo alla porta dal Barcellona. Tuttavia, El Pistolero avrebbe trovato già un accordo con l’Atletico Madrid.

Juventus, trovato l’accordo tra Suarez e l’Atletico

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, giornale spagnolo molto vicino alle vicende del Barcellona, Luis Suarez ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. I Colchoneros erano molto defilati nella trattativa, ma la rinuncia della Juventus all’acquisto del Pistolero ha facilitato il tutto. L’Atletico ha offerto un biennale, una soluzione molto gradita a Suarez che a gennaio compirà 34 anni.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti da limare. Suarez vuole che il Barça gli paghi l’ultimo anno di stipendio per intero, ipotesi rifiutata dai catalani, così come il fatto di liberare a zero l’attaccante. L’ostacolo più importante, però, è liberarsi di Diego Costa: il centravanti dei Colchoneros non ha offerte e il suo cartellino è valutato 8 milioni. Insomma, l’Atletico ha trovato l’accordo con Suarez, ma la chiusura totale sembra ancora lontana.

