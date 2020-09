Calciomercato Juventus, inserimento al fotofinish | Offerta per il terzino!

La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro. Il club bianconero potrebbe presto inserirsi nella trattativa per Alex Telles del Porto, nel mirino di un club di Premier League.

La Juventus potrebbe presto cercare un nuovo terzino sinistro. Andrea Pirlo vorrebbe nuovi giocatori per avviare il suo nuovo ciclo. Uno di questi potrebbe essere Alex Telles, terzino attualmente al Porto. L’ex Inter sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza della Juve, che starebbe preparando un’offerta ai portoghesi.

Juventus, inserimento per Alex Telles: c’è il Man United

La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni di Alex Telles è il Manchester United. L’accordo con il Porto sembra vicino alla conclusione, ma la Juventus si sarebbe inserita all’ultimo minuto nella trattativa. Il rapporto con i Dragoes è molto buono, complice anche l’affare Alex Sandro di qualche anno fa.

Jorge Mendes potrebbe fare da intermediario in questa nuova trattativa: il super-procuratore manda avanti da anni collaborazioni sia col Porto, sia con la Juve, e l’operazione Alex Telles potrebbe rappresentare una delle più recenti in questo senso. Un profilo molto seguito visto anche il suo passaporto comunitario. Il club portoghese chiede 25 milioni di euro per il brasiliano, mentre i bianconeri sono disposti a metterne sul piatto circa 20 per un calciatore che è in scadenza 2021.

