Una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante la Juventus, potrebbe esserci un addio illustre fra i bianconeri: futuro a Roma con Allegri

Nel mercato della Juventus non sembrano mancare le sorprese: un’escalation iniziata con la scelta dell’allenatore. Dopo l’esonero di Sarri, infatti, il club piemontese ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, all’esordio assoluto. Anche nella ricerca dell’attaccante, richiesto dal tecnico bresciano, continuano ad esserci cambi di fronte e nomi a sorpresa. Così come Weston McKennie, arrivato nello stupore di tutti gli addetti ai lavori. Ora, nella Juventus potrebbe esserci un addio illustre: nel suo futuro potrebbe esserci ancora Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta per l’attaccante | Ritorno clamoroso!

Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe lasciare | Futuro alla Roma con Allegri!

Come rivelato da ‘SportMediaset’, la prossima sorpresa nel mercato della Juventus potrebbe essere l’addio di Fabio Paratici. Il CFO bianconero potrebbe andare alla Roma insieme a Massimiliano Allegri. Sarebbe Paratici, quindi, il direttore sportivo scelto da Friedkin per guidare il proprio ciclo in giallorosso. Un ulteriore colpo di scena in casa Juventus, dove prende sempre maggior forza la figura di Federico Cherubini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta per l’attaccante | Ritorno clamoroso!

La soluzione della Roma per rilanciare il nuovo corso americano, quindi, potrebbe essere Paratici con Allegri. Un binomio particolare, perché il dirigente bianconero è stato l’artefice, insieme a Nedved, dell’esonero del tecnico livornese dalla Juventus. Nonostante l’ultimo atto in bianconero, la stima di Paratici per Allegri sembra essere immutata ed il loro futuro potrebbe essere ancora congiunto.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, partenza Suarez | Accordo totale

Bundesliga, Bayern-Schalke 04 a porte chiuse | Klein: “Priorità sicurezza”

Calciomercato Inter, Conte e Marotta addio | Arrivano 40 milioni