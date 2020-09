La Juventus, dopo un mese di ricerca, si appresta a portare un centravanti ad Andrea Pirlo: accordo ad un passo, domani sarà a Torino

Sono ore determinanti per il prossimo numero ‘9’ bianconero. La Juventus sembra aver raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata. Un ulteriore segnale dello stato avanzato delle trattative arriva dal centro di allenamento dei ‘Colchoneros’: l’attaccante non si è allenato ed è pronto a sbarcare in bianconero. Le due società si stanno scambiando i documenti e nella giornata di domani Morata dovrebbe arrivare a Torino per visite mediche e firme.

RM

