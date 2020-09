Calciomercato Juventus, svolta per l’attaccante | Ritorno clamoroso!

Alvaro Morata lascerà l’Atletico Madrid e andrà in prestito alla Juventus: risolto il problema centravanti.

Alvaro Morata non continuerà a giocare nell’Atletico Madrid. L’attaccante ha voglia di tornare in Italia e potrebbe andare in prestito alla Juventus: Simeone è già al lavoro per trovare il sostituto del suo centravanti. Luis Suarez, che alla fine non ha trovato l’accordo finale proprio con i bianconeri a causa delle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del passaporto comunitario, è il maggior candidato per prendere il posto di Morata alla corte del Cholo. L’alternativa potrebbe essere Edinson Cavani o anche Luis Javier Suarez, attaccante classe ’97 del Real Saragozza in prestito dal Watford.