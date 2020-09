In attesa di risolvere l’affare Dzeko, la Juventus continua a cercare un’alternativa offensiva. In lotta con il Milan per il grande obiettivo, a spuntarla potrebbe essere il Real Madrid.

I continui rinvii nella trattativa per Edin Dzeko, pongono in stato di allerta la dirigenza della Juventus. Paratici, in attesa di risolvere l’estenuante intrigo legato al bomber bosniaco, sta valutando alternative offensive per la compagine di Andrea Pirlo.

Tra i profili maggiormente graditi alla dirigenza dei Campioni d’Italia, l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Accostato con insistenza anche al Milan di Stefano Pioli, nelle ultime ore è spuntato l’interesse di un top club mondiale per il giovane classe ’97.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, esordio vittorioso per Pirlo | Kulusevski, Bonucci e Ronaldo in gol

Calciomercato, Juventus e Milan in allerta: assalto del Real Madrid per Chiesa.

Vittoriosa nell’esordio in campionato contro il Torino, la Fiorentina del presidente Commisso ha fatto sapere di non voler trattenere a forza il loro gioiello offensivo. La valutazione di Chiesa fatta dai Viola è di circa 40 milioni di euro cash, cifra ritenuta eccessiva da Juve e Milan.

Ad approfittarne potrebbe però essere a sorpresa un’altra compagine. Il portale iberico ‘Don Balon’, ha infatti lanciato la clamorosa indiscrezione di mercato: il Real Madrid di Zinedine Zidane è entrata in lizza per Federico Chiesa.

Lo scialbo 0-0 nell’esordio in Liga contro la Real Sociedad e le tante uscite di mercato compiute dalla dirigenza dei blancos, hanno creato non pochi malumori all’interno dello spogliatoio delle ‘merengues’. Zidane chiede con insistenza un’alternativa offensiva a Benzema, in grado di saltare l’uomo per trovare poi la via del gol.

Chiesa è il profilo individuato da Zizou, con il presidente Florentino Perez pronto ad imbastire uno scambio di mercato con la Fiorentina. Per l’attaccante della nazionale italiana, il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire come pedina di scambio Rodrigo Goes, talento brasiliano dei blancos, oltre ad un conguaglio in favore dei toscani.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Dzeko e Suarez | Annuncio di Paratici