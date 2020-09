Ai margini nel progetto di Andrea Pirlo, Bernardeschi è pronto a salutare la Juventus. Ad attenderlo, la futura squadra del suo ex tecnico.

Ancora ai box per l’infortunio rimediato in nazionale, Federico Bernardeschi ha assistito all’esordio vincente in campionato della sua Juventus.

Protagonista della serata in casa bianconera, il tecnico Andrea Pirlo. Tra idee innovatrici e scelte coraggiose, il tecnico bresciano ha dato un forte segnale all’ambiente bianconero, con un responso positivo da parte di tutti gli addetti.

Calciomercato Juventus, spazi chiusi per Bernardeschi. L’esterno pronto a raggiungere Allegri, in caso di approdo alla Roma

Mattatore assoluto nella serata di ieri per la Juve, Dejan Kulusevski, autore del gol in apertura e di una super prestazione. Altra conferma inattesa per i bianconeri, l’ottima prestazione di Aaron Ramsey, rivitalizzato con l’approdo di Pirlo in panchina.

In attesa del recupero di Paulo Dybala, e soprattutto dello sblocco per la punta di peso, lo spazio alla Juventus per Bernardeschi appare più esiguo che mai. L’esterno di Carrara sembra convincersi a lasciare definitivamente Torino, e nel suo futuro potrebbe esserci uno dei suoi mentori calcistici.

Come confermato da CalciomercatoWEB, l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è l’obiettivo numero per la panchina della Roma in caso di esonero di Fonseca. La nuova proprietà Friedkin, ha individuato nel tecnico toscano il profilo ideale per la rinascita giallorossa. Allegri gradirebbe la destinazione capitolina, e tra le richieste per rinforzare la Roma ci sarebbe appunto Bernardeschi.

Gli ottimi rapporti tra la Juventus e la Roma, impegnate a concludere la doppia trattativa riguardanti Dzeko e De Sciglio, potrebbe agevolare l’approdo del mancino in giallorosso. Il procuratore di Bernardeschi, Mino Raiola, è al lavoro per intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, solo a determinate condizioni raggiunte.

