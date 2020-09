Juventus-Sampdoria, formazioni UFFICIALI: decisione a sorpresa di Pirlo

La Juventus ha comunicato gli undici giocatori che scenderanno in campo contro la Sampdoria: decisione a sorpresa di Pirlo

Il campionato italiano della stagione 2020/21 della Juventus sta per iniziare e lo farà nel nome di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano è all’esordio assoluto come allenatore e nell’undici che ha scelto al suo debutto non sono mancate le sorprese. I bianconeri, che sono ancora un cantiere aperto a livello di mercato, scenderanno in campo con una formazione inedita. Oltre a Kulusevski e McKennie, farà il suo esordio anche Frabotta: le scelte di Pirlo.

Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Pirlo lancia Frabotta

JUVENTUS (4-4-2 ): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini. Frabotta; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto, Leris; Bonazzoli.All. Ranieri