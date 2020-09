Calciomercato Milan, scambio per Leao | Offerta in Serie A!

Un club di Serie A è pronto a farsi avanti per Rafael Leao: spunta l’idea scambio, c’è l’offerta al Milan

Le ultime settimane di calciomercato possono portare non poche sorprese in casa Milan. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero avrebbe ricevuto una proposta di scambio dalla Serie A per Rafael Leao. Valutazioni in corso: il portoghese può rientrare nel clamoroso scambio.

Calciomercato Milan, offerta per Leao: i dettagli

Il convincente finale di stagione ha portato il Milan a voler puntare con forza, anche nel 2020/21, su Rafael Leao. Il portoghese è però finito nelle ultime ore nel mirino della Roma. Il club giallorosso avrebbe già avanzato una proposta al Milan per l’ex Lille; il club di Friedkin è pronto ad imbastire uno scambio con la società di via Aldo Rossi.

La dirigenza capitolina ha messo sul piatto il cartellino di Amadou Diawara, ormai fuori dal progetto di Fonseca. L’ex Napoli in uno scambio con Rafael Leao, considerato un profilo adatto al calcio del tecnico romanista.

Situazione dunque in divenire, la Roma ci prova per Rafael Leao: Diawara nell’affare, valutazioni in corso in casa rossonera.

