Alle prese con una vera e propria rivoluzione, il Barcellona è pronto a cedere uno dei suoi talenti. Juventus pronta ad imbastire lo scambio.

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo. A poche ore dall’esordio come allenatore professionista, il tecnico bresciano è in attesa degli ultimi rinforzi per la sua squadra.

Vicini allo sblocco per la punta, con Edin Dzeko prossimo a vestire la maglia bianconera, la Juventus è decisa a rimpolpare ulteriormente il centrocampo. Dalla Spagna, spunta l’ipotesi scambio con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a cedere Puig. I bianconeri puntano allo scambio con Bernardeschi

Il prossimo colpo della Juventus potrebbe provenire dalla compagine più chiacchierata di questa estate di calciomercato. Il Barcellona di Ronald Koeman, al centro di una vera e propria rivoluzione, vuole mettere a segno diverse uscite di mercato per finanziare i colpi individuati dal tecnico olandese.

Come rivelato da RAC1, principale radio catalana e vicina all’ambiente blaugrana, il Barcellona è pronto a cedere il centrocampista Riqui Puig. Il talento classe ’99 non rientra nei piani di Koeman, che avrebbe comunicato al giocatore di non contare su di lui per la stagione che attende il Barça.

La Juventus è pronta a farsi avanti, imbastendo uno scambio di mercato con Federico Bernardeschi. Valutato circa 30 milioni, i bianconeri chiederebbe un conguaglio a proprio favore di 10 milioni di euro per cedere l’esterno della nazionale italiana. In alternativa, la dirigenza juventina è pronta a chiedere oltre a Puig, un altro calciatore dei blaugrana, Todibo. Nella passata stagione in prestito allo Schalke 04, anche il difensore francese è in uscita dal Barcellona, con i bianconeri pronti dunque al doppio colpo.

