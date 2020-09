Calciomercato Juventus, addio Suarez | Destinazione a sorpresa

Luis Suarez è sempre di più al centro delle voci di mercato. L’attaccante del Barcellona non ha ancora trovato una soluzione definitiva per il suo futuro, nonostante sia in orbita Juventus e Inter. Ma per lui potrebbe profilarsi una destinazione a sorpresa.

Continua a far discutere il futuro di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano qualche giorno fa è stato in Italia, precisamente a Perugia, per sostenere l’esame di italiano per ottenere il passaporto, e diventare così cittadino comunitario. Importantissimo in chiave mercato, soprattutto per le italiane. La Juventus e l’Inter -soprattutto la prima- lo seguono attentamente, ma non hanno ancora trovato un accordo con il Barcellona. E allora per El Pistolero potrebbe esserci una destinazione a sorpresa.

Juventus, Suarez in Premier League

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, Luis Suarez potrebbe tornare in Premier League. In particolare, la soluzione più probabile sarebbe il ritorno al Liverpool. Jurgen Klopp, però, vorrebbe che il Barcellona abbassi le sue richieste. El Pistolero ha il contratto in scadenza nel 2021 e per ritornare uno dei Reds sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio.

Bartomeu non vuole cedere Suarez all’Atletico Madrid, per non rinforzare una diretta rivale in Liga. Il Barcellona qualche anno fa cedette David Villa ai Colchoneros, che vinsero poi il campionato. Un errore che il presidente del Barça non vuole ripetere. Sembra sfumata l’opzione Juventus per Suarez, mentre l’Inter per assicurarsi l’uruguaiano dovrebbe vendere Lautaro Martinez. Ma la crisi dei top club impedirebbe ai nerazzurri di incassare la cifra tanto desiderata di circa 100 milioni di euro.

