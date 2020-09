Calciomercato Juventus, svolta sulla fascia | Superate Inter e Napoli

Calciomercato che si infiamma per la Juventus, che tenta il colpo sulla fascia: sorpasso ad Inter e Napoli per l’obiettivo nel mirino

Parte la Serie A con tante incognite ancora nella rosa della Juventus. L’attaccante tanto cercato da Andrea Pirlo ancora non c’è e nel frattempo si lavora per rinforzare le fasce. Arriva la svolta per il terzino che piace anche ad Inter e Napoli.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri vicinissimo: Inter e Napoli beffate

Juventus che prova a rinforzare i reparti necessari in queste ultime due settimane di calciomercato. Mentre si aspetta un nuovo attaccante, tra i bianconeri arriva la svolta per l’obiettivo sulla fascia. Infatti nelle ultime ore la società juventina sembrerebbe aver dato un’accelerata importante nella trattativa per portare a torino Emerson Palmieri, terzino del Chelsea.

Il brasiliano infatti è da tempo nel mirino anche di Inter e Napoli, ma sembrerebbe essersi stancato di aspettare il passo decisivo delle due squadre, decidendo di accettare la proposta della Juventus. La proposta dei bianconeri al club inglese sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma da Londra chiederebbero l’obbligo invece che il diritto di riscatto. I due club dunque trattano per limare gli ultimi dettagli, mentre le concorrenti vengono superate dallo sprint bianconero.

