La lista degli esuberi in casa Juventus è molto lunga. Tuttavia, alcune dinamiche di mercato potrebbero favorire la partenza, ad esempio, di Douglas Costa. L’esterno brasiliano sembra sia finito nel mirino di una squadra di Premier League.

Sono tanti i calciatori di cui la Juventus vorrebbe liberarsi. Uno di questo è Douglas Costa, esterno brasiliano con il contratto in scadenza nel 2022. Nell’ultima stagione non ha per niente brillato, complice i tanti infortuni che lo hanno costretto a stare lontano dal campo. E il futuro dell’ex Bayern Monaco è lontano da Torino, messo alla porta dal neo-allenatore Pirlo e dalla dirigenza.

Juventus, il Wolverhampton vuole Douglas Costa

Una soluzione per Douglas Costa potrebbe essere il Wolverhampton. Visto anche l’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, la Juve ha tutta l’intenzione di liberarsi del brasiliano. I Wolves hanno da poco ceduto Diogo Jota al Liverpool e starebbero cercando un sostituto di alto livello, nonostante non giochino le Coppe Europee. Nelle ultime settimane si era anche parlato anche di un interesse del Manchester United, o del rientro del brasiliano in qualche trattativa per uno scambio.

L’interesse per Douglas Costa è noto da tempo e il club di Premier ha una grande disponibilità economica, il che vorrebbe dire mettere sul tavolo un’offerta importante. Nello specifico, i Wolves alla Juventus potrebbero offrire 35 milioni di euro più bonus. Una cifra davvero molto alta, considerando l’età del giocatore e ciò che ha dato ai bianconeri negli ultimi anni, oltre alla crisi dovuta al Covid-19.

