Jorge Mendes potrebbe farsi avanti ed offrire un suo gioiello alla Juventus: niente rinnovo, avanza l’ipotesi scambio con il Barcellona

Il calciomercato bianconero può intrecciarsi nuovamente con quello del Barcellona. In cabina di regia il potente procuratore, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes. L’ultima idea dell’agente può regalare un colpo da sogno alla Juventus di Pirlo: lo scenario.

Calciomercato Juventus, pazza idea scambio: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, potrebbe esserci uno stallo importante per quanto riguarda il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona. L’attaccante del Barcellona ha mostrato prestazioni impressionanti negli ultimi mesi ed è per questo che l’agente Jorge Mendes avrebbe richiesto ben 6 milioni per prolungare con il club catalano. Una cifra ritenuta eccessiva dalla società blaugrana, con Fati che potrebbe dunque finire sul mercato.

Il potente procuratore di Cristiano Ronaldo avrebbe in mente di offrirlo alla Juventus, a caccia di rinforzi di spessore per l’attacco. L’ultima idea porta ad un clamoroso scambio con Paulo Dybala, anche lui lontano dal rinnovo e non più incedibile per la ‘Vecchia Signora’.

Uno scambio alla pari con la ‘Joya’, dunque, l’ultima idea per tentare di strappare Ansu Fati al Barcellona: Mendes e la Juventus possono provarci nelle prossime settimane.

