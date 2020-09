Calciomercato Juventus, super colpo ‘a zero’ | Il big non rinnova!

La Juventus può mettere a segno un colpo di spessore a costo zero, per il 2021: il top player arriva gratis alla corte di Pirlo

Un rinnovo complesso e che potrebbe favorire l’assalto bianconero nei prossimi mesi. La Juventus ha posto nel mirino il top player che potrebbe svincolarsi e accasarsi in Serie A, vestendo la maglia bianconera. Ecco l’ultima idea per il calciomercato della Juventus: Paratici prepara l’offerta.

Calciomercato Juventus, gratis nel 2021: top player per Pirlo

“Tutti al Bayern Monaco hanno un interesse: che David Alaba rimanga almeno fino al 2021. Non sono un fan della negoziazione di contratti in pubblico…”, così Karl-Heinz Rumenigge CEO dei tedeschi ha espressamente ufficializzato ai microfoni di ‘Sky90’ la volontà di tenere in rosa l’austriaco. Una volontà che potrebbe non bastare, almeno non oltre l’estate 2021 nella quale il classe 1992 potrebbe accasarsi altrove a zero.

Ed ecco che la Juventus, che ha da settimane seguito l’evoluzione della vicenda, avrebbe tutta l’intenzione di portare Alaba alla corte di Pirlo. Un’occasione di mercato che la dirigenza juventina difficilmente si lascerà a scappare.

Alaba-Juventus, un binomio possibile, ‘gratis’, dal 1 luglio 2021: Pirlo e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ ci sperano.

