Calciomercato Milan, erede Ibrahimovic | ‘No’ clamoroso!

La caccia al post Ibrahimovic ha visto il clamoroso no del top player al club rossonero: niente Milan, il retroscena di mercato

Tra i club maggiormente attivi nell’attuale sessione di calciomercato vi è certamente il Milan. La squadra di Pioli, in attesa di conoscere il nome di un nuovo centrocampista che andrà ad arricchire la mediana insieme a Tonali, ci ha provato per il top player. Un tentativo invano per l’attaccante che avrebbe potuto, in futuro, sostituire Ibrahimovic: i dettagli.

Calciomercato, post Ibrahimovic: che tentativo del Milan!

A quasi 39 anni e nonostante l’immensa classe, la carriera di Zlatan Ibrahimovic è ormai vicina al tramonto. In tal senso, il Milan si sta già muovendo per cercare un erede di pari livello che guidi l’attacco del ‘Diavolo’ nelle prossime stagioni.

La dirigenza rossonera ha sondato il terreno per Luis Suarez, grande obiettivo della Juventus e da tempo in uscita da Barcellona. Il Milan ha tentato ma l’uruguagio ha rifiutato la corte rossonera, troncando la suggestione sul nascere.

Il ‘Pistolero’, dunque, non vestirà la maglia del club di Elliott: situazione in divenire, il post Ibrahimovic non sarà rappresentato da Luis Suarez.

