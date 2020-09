Calciomercato Juventus, Ronaldo furioso | Addio per colpa di Dzeko!

La Juventus è pronta a chiudere per l’attaccante ma potrebbe spuntare il ‘problema’ Ronaldo. Il portoghese non sembra soddisfatto!

Sono state giornate molto calde per la Juventus, che in questa settimana ha deciso in maniera probabilmente definitiva il nuovo attaccante della prossima stagione. L’uscita di Higuain dunque sarà rimpiazzata da Edin Dzeko, che non è ancora arrivato ufficialmente a Torino ma ci sarebbe ormai l’accordo su tutto.

L’attesa per l’annuncio però è causata dal trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma che non è ancora avvenuto. La società ha seguito anche Luis Suarez in queste settimane ma alla fine ha lasciato stare la pista che porta all’uruguaiano per dei problemi burocratici legati alla mancanza del passaporto comunitario per il ‘Pistolero’.

Calciomercato Juventus, Ronaldo scontento per Dzeko: si valuta l’addio

Questa scelta finale di Edin Dzeko come nuovo bomber potrebbe non accontentare tutti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Cristiano Ronaldo non avrebbe accettato questa decisione in quanto il bosniaco non è un fuoriclasse che può garantire tanti gol per vincere la Champions League.

Il numero 7 bianconero inizialmente era contro l’acquisto di Suarez ma in seguito si era convinto a giocare con lui perché si sarebbe trattato comunque di un fuoriclasse con voglia di vincere. Con l’arrivo di Dzeko, secondo il portale iberico, Ronaldo starebbe valutando l’addio dalla Juventus per vivere due anni in campionati minori prima di chiudere la carriera.

Il suo sogno è quello di vincere la Champions League con tre squadre diverse ma così potrebbe diventare tutto più difficile.

