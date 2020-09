Calciomercato Juventus, ecco il piano per Mbappe | Sfida a Zidane

Colpo in prospettiva per la Juventus: il calciomercato del prossimo anno potrebbe pensare all’arrivo di Mbappé.

Kylian Mbappe si prepara al suo ultimo anno a Parigi. L’attaccante francese ha fatto sapere che non vorrà continuare la sua avventura al Paris Saint-Germain e onorare il suo contratto fino alla fine, con scadenza nel 2022. La stagione appena iniziata sarà l’ultima in Ligue 1 per il talento di Bondy, che potrebbe così abbracciare andare a coronare il proprio sogno di abbracciare il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Mbappe

Il PSG si è oramai rassegnato all’idea di dover lasciar andare Mbappe, ma non ha intenzione di perderlo a costo zero, per questo proverà a cederlo nel corso della prossima estate. Al di là dei 20 milioni di euro percepiti di ingaggio da parte del giocatore, un valore che spaventerebbe la maggior parte dei club europei, la società parigina non vorrebbe accontentarsi di meno di 300 milioni di euro per il cartellino: una cifra proibitiva, ma che per un talento di 21 anni potrebbe essere giustificata.

A Madrid Mbappe troverebbe il proprio idolo, Zidane, che tra l’altro non ha mai smentito di volerlo allenare. Inoltre godrebbe del fascino del Santiago Bernabeu, che finirà di essere ristrutturato nel 2002, e la possibilità anche di ritrovare una vera e propria colonia francese, con Benzema, Varane e Mendy in squadra.

Una strada spianata, ma con la Juventus che potrebbe inserirsi e provare un colpo ad effetto, soprattutto nel momento in cui, entrato nell’ultimo anno di contratto, Mbappe potrebbe fare pressione sulla società ad accettare una cifra inferiore ai 300 milioni richiesti. Inoltre la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo rappresenterebbe un’occasione da non perdere per il francese.

Tutto dipenderà da come andrà la stagione della Juventus, che nel caso in cui dovesse trovare in Andrea Pirlo il giusto condottiero per raggiungere gli obiettivi da anni inseguiti dalla dirigenza bianconera, potrebbe diventare di maggior appeal per Mbappe, che con una squadra preparata al meglio per competere ad alti livelli in Europa potrebbe essere tentato da Torino.

