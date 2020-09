Calciomercato non solo Dzeko-Kean: colpo a sorpresa della Juventus

La Juventus non si ferma e punta ad un altro colpo in attacco: non solo Dzeko e Kean sul taccuino della dirigenza bianconera

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo. Ultimate le cessioni di Higuain e Pjaca, spazio a più di un colpo per l’attacco di Pirlo. Non solo Dzeko e Kean tra i nomi caldi in casa bianconera: spunta una triplice pista per completare il reparto avanzato dei campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, tripla pista in attacco: i dettagli

Se il nome di Edin Dzeko è quello più vicino a vestirsi di bianconero, con Kean che rimane fortemente nei radar bianconeri, la dirigenza juventina starebbe pensando ad altri tre profili. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, vi sarebbe l’intenzione di ingaggiare anche un’ala che possa rimpiazzare Douglas Costa dopo la deludente stagione.

Sul brasiliano c’è sempre il Manchester United e quindi spazio a tre alternative. In ascesa le quotazioni di Stephan El Shaarawy, desideroso di tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina. Il ‘Faraone’ può arrivare con la formula del prestito.

Si insiste attraverso intermediari per Federico Chiesa mentre nelle ultime ore sono stati effettuati dei sondaggi per il belga Yannick Carrasco, in forza all’Atletico Madrid e già accostato alle milanesi in passato.

