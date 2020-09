Calciomercato Juventus, sorpresa Real Madrid | Scambio più cash

La Juventus non è intenzionata a cedere i big ma potrebbe essere tentata dalla super offerta del Real Madrid. Scambio più cash

È un fase di calciomercato molto movimentata per la Juventus, che lavora per nuovi colpi in entrata ma nel frattempo deve anche tenere d’occhio le possibili offerte in arrivo per sbloccare alcuni affari. Questa settimana è stata quella probabilmente decisiva per l’attaccante visto che ci sarebbe ormai l’accordo con calciatore e club.

Per l’arrivo del bosniaco si attende solo l’ufficialità dell’affare di Arkasiusz Milik alla Roma, che non è ancora arrivata a causa di alcuni problemi del polacco con il Napoli per delle pendenze passate. Una volta concretizzato il passaggio, la Juventus potrebbe attendere le cessioni per tentare nuovi assalti.

Calciomercato Juventus, assalto Real Madrid: 40 milioni più Militato per Bentancur

Tra i partenti ci sono sette calciatori ma non sono da escludere anche dei colpi di scena. Nella compagine bianconera sembrerebbero esserci solo pochi incedibili e anche per i big potrebbe arrivare qualche sorpresa in caso di offerta importante. Un calciatore seguito dai top club è ad esempio Rodrigo Bentancur.

L’uruguaiano ha vissuto una grande stagione e sembra un punto fermo del centrocampo di Andrea Pirlo, ma la società potrebbe essere tentata dal possibile assalto del Real Madrid. I Blancos potrebbero pensare di mettere sul piatto ben 40 milioni di euro più il cartellino di Militao.

Il difensore centrale potrebbe essere un elemento importante nella nuova difesa a tre della Juventus.

