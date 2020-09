Calciomercato Inter, segnale ufficiale per Vidal | Conte festeggia

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper di stasera: non ci sono i due giocatori in uscita.

Arturo Vidal si avvicina sempre di più all’Inter: il centrocampista è oramai a un passo dall’approdo a Milano e si attende soltanto il via libera da parte della società nerazzurra. A bloccare la trattativa in questi ultimi giorni è stato il mancato accordo per l’uscita di Godin, direzione Cagliari. Resta invece incerta la situazione legata a Luis Suarez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal si allena col Barcellona | La chiusura slitta ancora

Calciomercato Inter, Vidal non convocato dal Barcellona

I due giocatori non sono stati convocati per il Trofeo Gamper di stasera contro l’Elche: ci sarà invece Miralem Pjanic, che potrebbe quindi scendere in campo. Se per Vidal l’affare è oramai concluso e non ci sono dubbi sulla sua destinazione, per Suarez c’è ancora tanta indecisione: l’attaccante ha superato l’esame di italiano e sta per ottenere il passaporto comunitario, ma la Juventus oramai ha rivolto la propria attenzione su Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal lascia il Barcellona | Ecco quando!

L’attaccante arriverà dalla Roma all’inizio della prossima settimana e chiuderebbe così la ricerca di un centravanti per Andrea Pirlo: Suarez potrebbe essere destinato a un’altra squadra, o magari a restare a Barcellona, contro la volontà di Koeman e del giocatore stesso. Intanto stasera nessuno dei due scenderà in campo o sarà in panchina, anzi: le valigie sono già pronte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, l’addio a Conte sblocca l’arrivo di Vidal

Calciomercato Inter, arriva Vidal | La conferma del ds