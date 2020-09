Juventus, tegola Pirlo | Infortunio pesante in difesa: salta la Sampdoria

Infortunio in allenamento per la Juventus. Durante la sessione mattutina Alex Sandro si è fermato per un problema muscolare.

In mattinata la Juventus ha svolto l’allenamento, dedicato alla tattica. Seduta interrotta da Alex Sandro, costretto a uscire per un infortunio muscolare alla coscia destra. Domani il terzino sinistro brasiliano verrà sottoposto a esami strumentali, sarà costretto a saltare la partita d’esordio in Serie A di domenica, contro la Sampdoria. Una brutta tegola per Andrea Pirlo, che verosimilmente dovrà anche rinunciare a Paulo Dybala. Di seguito, il report dell’allenamento dei bianconeri: “Ci siamo quasi: poco più di quarantott’ore e sarà luce verde per il campionato dei bianconeri, che prende il via domenica alle 20.45 contro la Samp all’Allianz Stadium. A meno due dalla gara, la Juve ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Domani si torna in campo sempre al mattino, ma in un’altra location: il terreno dell’Allianz Stadium“.

