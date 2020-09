La Juventus potrebbe cedere presto un giocatore in Ligue 1. Mino Raiola ha ottimi rapporti con il club, questo darebbe il via all’operazione. Ecco tutti i dettagli.

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus fino al 5 ottobre, data di chiusura del calciomercato. Sui giocatori del club bianconero tante società hanno fatto apprezzamenti, tra cui il Paris Saint-Germain, che deve fare i conti con un infortunio davvero duro da digerire.

Juventus, il PSG punta su Pellegrini

Juan Bernat, terzino del Paris Saint-Germain, durante la partita contro il Metz si è rotto il legamento crociato. Una perdita importante per il club parigino, che dovrà tornare sul mercato per offrire a Thomas Tuchel un’alternativa sulla fascia sinistra. Un’idea che potrebbe rappresentare Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito nell’ultimo anno e mezzo a Cagliari.

Pellegrini potrebbe dunque rappresentare la soluzione al problema di Leonardo. Una trattativa che si concluderebbe in prestito con diritto di riscatto, come fatto con Alessandro Florenzi. I rapporti con Mino Raiola, agente dell’ex Roma e Cagliari, sono molto buoni. Il che favorirebbe non poco l’operazione.

