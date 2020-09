Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi per De Sciglio | I dettagli

Mattia De Sciglio potrebbe presto lasciare la Juventus. Il terzino è stato messo alla porta dal club bianconero e a breve potrebbero arrivare novità sul suo futuro.

La lista degli esuberi della Juventus è molto lunga. Da Khedira a Bernardeschi, passando per Douglas Costa e Mattia De Sciglio. In particolare, proprio quest’ultimo potrebbe presto lasciare il club bianconero. Per l’ex Milan, infatti, potrebbe profilarsi uno scenario clamoroso.

Juventus, ritorno al Milan per De Sciglio

La Juventus ha intenzione di liberarsi al più presto di Mattia De Sciglio. Per lui potrebbero arrivare tante proposte dall’estero: su tutti, il Paris Saint-Germain dopo l’infortunio di Bernat, ma anche l’Atletico Madrid. Insomma, gli estimatori non mancherebbero. Ma per il classe ’92 non è da escludere un ritorno al Milan.

Il club rossonero ha bisogno di un terzino e soprattutto di un sostituto di Theo Hernandez, uno dei calciatori più forti presenti in rosa. Lo spagnolo non ha -quasi- nessuno in panchina in grado di dargli in cambio e De Sciglio rappresenterebbe per Maldini la soluzione al problema.

