Calciomercato Juventus, attaccante dal Real Madrid | Apertura improvvisa

La Juventus ha chiuso per il bomber titolare ma ora va a caccia della sua riserva. Spunta un nome del Real Madrid: apertura dei Blancos

È arrivata ormai ai titoli di coda la telenovela riguardo al nuovo attaccante della Juventus: la scelta è ricaduta su Edin Dzeko dopo tante settimane di lavoro. I bianconeri hanno inseguito Suarez per diverso tempo ma alla fine i problemi burocratici legati alla mancanza del passaporto comunitario hanno fatto la differenza.

Tempistiche troppo lunghe per aspettare, anche perché la Juventus dopodomani scenderà in campo per la prima giornata di Serie A senza l’infortunato Dybala e ha necessariamente bisogno di almeno un bomber per queste giornate. Possibile che Dzeko sia già a disposizione per la gara con la Sampdoria anche se sicuramente siederà in panchina.

Calciomercato Juventus, ora caccia al vice-Dzeko: il Real Madrid apre all’addio di Mariano Diaz

Dopo aver ingaggiato il bomber titolare, la Juventus pensa a una riserva che sappia fare il suo nei momenti in cui viene chiamato in causa. L’obiettivo principale sembrerebbe essere Moise Kean ma non sono escluse sorprese.

Nelle ultime ore infatti sarebbe spuntata anche l’ipotesi Mariano Diaz. L’attaccante dominicano non rientra più nei piani del Real Madrid e la società stessa avrebbe aperto al possibile trasferimento alla Juventus anche attraverso la formula del prestito. I bianconeri potrebbero pensarci visto che Mariano ha il passaporto spagnolo ed è comunitario.

Il classe 1993 non è sicuramente un titolarissimo ma dalla panchina potrebbe dare il suo contributo.

