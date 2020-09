Calciomercato Juventus, Dzeko più Suarez | La strategia per Dybala

La Juventus cercherà di puntellare il reparto offensivo di Andrea Pirlo con diversi acquisti di livello internazionale: cessione eccellente in vista

Un acquisto dopo l’altro: la Juventus non si ferma più. Il club bianconero starebbe sempre alla ricerca di innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. E così, una volta ufficializzato il colpo dalla Roma di Edin Dzeko, proverà anche ad arrivare a Luis Suarez con un strategia ben precisa.

Calciomercato Juventus, possibile addio per Dybala

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’attaccante uruguaiano del Barcellona è volato a Perugia per l’esame d’italiano per la cittadinanza: ora è diventato comunitario. In questo modo la Juventus starebbe anche pensando alla cessione eccellente di Dybala, che sarebbe utile per mettere in ordine i conti del club dopo la rescissione di Higuain.

Un’operazione davvero inaspettata, ma che darebbe così modo allo stesso neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo di avere a disposizione una coppia d’attacco sensazionale formata da Dzeko e Suarez in aggiunta del campione portoghese Cristiano Ronaldo.

I prossimi giorni saranno decisivi per provare ad attuare questo piano strategico da parte della Juventus.

