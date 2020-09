Calciomercato Juventus, Dzeko slitta ancora | Convocato dalla Roma!

L’operazione che dovrebbe portare Milik a Roma e Dzeko alla Juventus sta vivendo una situazione di stallo: i giallorossi hanno convocato il bosniaco

La Juventus sembra aver deciso di affidare ad Edin Dzeko la maglia numero ‘9’, preferendolo persino a Luis Suarez. Prima di arrivare all’attaccante bosniaco, però, serve che la Roma riesca a definire l’operazione Milik con il Napoli. Un effetto domino che fatica ad avere inizio, perché l’entourage del polacco starebbe avendo dei problemi con la società partenopea riguardo a delle multe non pagate. I giallorossi, allora, hanno convocato Dzeko per la prima giornata di Serie A.

Calciomercato Juventus, aumenta l’attesa per Dzeko | Convocato dalla Roma!

Il valzer di attaccanti fra Napoli,Roma e Juventus starebbe vivendo una fase di stallo: i giallorossi hanno convocato Edin Dzeko per la prima giornata di Serie A. L’attaccante bosniaco, quindi, partirà per Verona insieme ad i suoi compagni. Bisognerà attendere ancora per le sue visite mediche a Torino e per il suo approdo ufficiale in bianconero. Nel primo turno di campionato, la maglia numero ‘9’ di Dzeko sarà ancora giallorossa.

RM

