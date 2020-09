Il Bayern Monaco potrebbe tornare sul calciomercato per il sostituto di Thiago Alcantara, passato al Liverpool. Possibile tentativo per un big della Juventus

E’ arrivata anche la conferma di Karl-Heinz Rummenigge, Thiago Alcantara al Liverpool. Il centrocampista naturalizzato spagnolo, figlio del semi-celebre Mazinho che negli anni ’90 giocò in Serie A, aveva da tempo un accordo coi ‘Reds’ di Klopp. I quali alla fine hanno deciso di tirare fuori i 30 milioni di euro necessari per strappare l’ok del Bayern Monaco – rassegnati comunque alla partenza del 29enne, in scadenza nel 2021 – alla cessione di quello che è stato in tutti questi anni (meno nell’ultimo) uno dei pilastri della squadra.

Calciomercato Juventus, assalto del Bayern: i bianconeri possono chiedere Alaba

Il club bavarese potrebbe ora tornare sul calciomercato alla ricerca di un sostituto all’altezza del classe ’91, fratello anche dell’ex Inter Rafinha. L’interesse per Marcelo Brozovic proprio dei nerazzurri è stato smentito in via quasi ufficiale, mentre nuovi rumors ipotizzano un possibile tentativo nientemeno che per un big della Juventus. Parliamo nello specifico di Rodrigo Bentancur, 23enne uruguagio che i bianconeri e Andrea Pirlo ritengono però pressoché intoccabile. I tedeschi potrebbero provarci mettendo sul piatto i 30 milioni incassati dalla vendita di Alcantara al Liverpool, un’offerta che verrebbe sicuramente e seccamente respinta. Non da escludere, tuttavia, un rilancio a dir poco clamoroso da parte de ‘La Vecchia Signora’, ovvero una controproposta: sì al cartellino dell’ex Boca Juniors, arrivato alcune stagioni fa nell’ambito dell’affare Tevez, in cambio sempre di 30 milioni cash più, però, David Alaba. L’austriaco sarebbe l’ideale regista nella difesa a tre che ha in mente di impiegare Pirlo ed è ancora in scadenza nel 2021.

Stando a Calciomercato.it, l’ultima richiesta fronte rinnovo ha toccato quota 12 milioni a stagione più bonus consistenti, dunque per convincere il campione austriaco – nel mirino ovviamente dei top club stranieri, specie perché possibile occasionissima a costo zero – a trasferirsi a Torino la Juve dovrebbe arrivare a tanto. Considerata la situazione contrattuale e questa crisi post Covid-19, la valutazione di Alaba non può essere di oltre 30 milioni. Ciò vuol dire che, nel suo complesso, l’operazione Bentancur sarebbe di circa 60 milioni di euro.

R.A.

