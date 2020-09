Calciomercato Inter, rilancio per Suarez | La strategia nerazzurra

Luis Suarez potrebbe tornare ad essere protagonista. Anche l’Inter starebbe pensando all’attaccante uruguaiano: ecco il piano

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” anche l’Inter sarebbe piombata su Luis Suarez, che nella giornata di ieri a Perugia ha sostenuto l’esame d’italiano. Ora l’uruguaiano ha conseguito anche il passaporto comunitario e potrebbe sbarcare così in Serie A.

Calciomercato Inter, l’operazione Suarez slegata da Lautaro

Da escludere, quindi, l’ipotesi di eventuale contropartita tecnica per arrivare a Lautaro Martinez visto che il Barcellona lo potrebbe dare via anche a parametro zero. Attualmente l’attaccante blaugrana non avrebbe più un valore considerevole sul fronte mercato. Infine, anche la Juventus continua a non mollare questa pista anche dopo l’ormai acquisto dalla Roma di Edin Dzeko. In casa bianconera sognano il doppio colpo in attacco da regalare al neo-tecnico Andrea Pirlo.

