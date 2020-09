Calciomercato Inter, si sblocca l’affare | Trattativa in chiusura

Tutto pronto per il movimento in uscita da parte dell’Inter che sblocca anche gli affari in entrata. Possibile annuncio già in giornata!

L’Inter lavora con insistenza sul calciomercato per rinforzare la propria rosa e ambire a traguardi sempre più importanti nella prossima annata. I nerazzurri hanno vissuto una buona annata nella scorsa stagione e sono stati fatti dei grandi passi in avanti rispetto al passato ma la società non vuole fermarsi sul più bello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, terzino in Ligue 1 | Raiola decisivo

Il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League contro il Siviglia devono essere solo un punto di partenza e non di arrivo, per questo si sta lavorando per rinforzare la rosa con acquisti mirati per fornire il miglior materiale possibile al tecnico Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, asse con il Lione | Scambio più soldi

Calciomercato Inter, Godin sempre più verso Cagliari: la chiusura può sbloccare Vidal

Per chiudere nuovi affari in entrata, però, si devono prima portare a termine alcune trattative riguardanti le cessioni visto che al momento la rosa nerazzurra conta troppi elementi. Uno dei calciatori ormai nella lista dei partenti è Diego Godin.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Dele Alli | Scambio possibile!

Il Cagliari è sulle sue tracce da ormai diversi giorni e, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, dopo una fase di standby l’affare potrebbe presto sbloccarsi. Aumenta la fiducia, le parti sarebbero sempre più vicine e la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi.

Qualora dovesse arrivare l’ufficialità del passaggio di Godin al Cagliari, allora ci sarebbe il via libera per l’arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dzeko più Suarez | La strategia per Dybala

Calciomercato, affare shock col Bayern Monaco | La Juventus può provarci