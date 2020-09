Calciomercato, Barcellona scatenato | Inter e Juventus ‘avvisate’

Conclusa temporaneamente la ‘telenovela-Messi’, il Barcellona è atteso dalle elezioni presidenziali. In caso di vittoria, Laporta punta deciso i gioielli di Inter e Juventus

La ‘telenovela’ più pazza di questo calciomercato mondiale è giunta, almeno temporaneamente, all’epilogo sperato dai tifosi del Barcellona. Lionel Messi ha giurato fedeltà ai colori blaugrana per i prossimi dodici mesi, alla fine dei quali lascerà la formazione catalana in cerca di nuove esperienze professionali.

Il malumore dei tifosi ‘culé’ contro il presidente Bartomeu, si è placato solo in parte. In attesa delle elezioni presidenziali, previste per marzo 2021, uno dei pretendenti in lizza, ha rivelato i propri obiettivi di mercato per rinforzare la squadra allenata da Ronald Koeman.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milik lascia Dzeko in attesa | Le ultime

Calciomercato, in caso di nomina, Laporte ha in mente un super Barcellona. Principali obiettivi in casa Inter e Juventus

A contendersi la nuova leadership del Barcellona, Victor Font e Joan Laporta. Mentre per l’uomo d’affari nato a Granollers si tratta della prima candidatura alla presidenza del Barça, per Joan Laporta la vittoria significherebbe un ritorno alla guida dei blaugrana. Presidente dei catalani dal 2003 al 2010, Laporta viene ricordato come uno dei presidenti più vittoriosi nella storia del Barcellona, grazie alla conquista di due Champions League e quattro Liga.

Il portale iberico, Don Balon, ha rivelato i nomi dei calciatori che Joan Laporta avrebbe inserito nella sua speciale lista di mercato, qualora venisse eletto presidente del Barcellona. Per convincere i soci, Laporta avrebbe ideato un ‘restyling’ completo della rosa catalana, a partire dalla difesa.

Il primo nome per la retroguardia è quello di Milan Skriniar, difensore sloveno dell’Inter. Per affiancare l’ex Samp, Laporta punterebbe al suo attuale collega all’Inter, Stefan de Vrij o all’altro olandese, pilastro della Juventus, Matthijs De Ligt.

Per il centrocampo, il sogno di Laporta è Kimmich del Bayern Monaco, mentre il nome per l’attacco resta sempre lo stesso: Lautaro Martinez. L’ex presidente dei ‘culé’ è convinto che nella prossima stagione l’Inter lascerà partire il suo gioiello offensivo, sognando così di convincere Messi a rimanere in Catalogna.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, attaccante dal Real Madrid | Apertura improvvisa