Serie A, 1° giornata | Il programma del weekend su Dazn

Il prossimo weekend inizia la Serie A per la stagione 2020/21, ecco il palinsesto di Dazn riguardo al primo turno del campionato italiano

Dopo il campionato più particolare di sempre, con l’interruzione causata dal ‘Coronavirus’, la Serie A è pronta ad iniziare con la stagione 2020/21. Insieme al campionato italiano, quindi, riparte anche la programmazione di ‘Dazn‘: ecco il palinsesto dell’emittente televisiva per il primo turno di Serie A.

Serie A, primo turno | La programmazione di Dazn

Per il primo turno di Serie A, saranno tre gli incontri trasmessi in esclusiva da ‘Dazn‘. Il primo match sarà la sfida fra Hellas Verona e Roma di sabato 19 settembre: il fischio di inizio è atteso per le ore 20.45. Si potrà vedere su Dazn anche il lunchtime match della domenica, in cui Parma e Napoli si sfideranno a partire dalle ore 12.30. Infine, alle ore 15 di domenica 20 settembre ci sarà Genoa-Crotone. Questa, quindi, è la programmazione per il primo weekend di Serie A su ‘Dazn’.

