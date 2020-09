Calciomercato Milan, offerto Paqueta | ‘No’ allo scambio!

Il Milan cerca di finanziare gli ultimi colpi di mercato con una cessione. Il giocatore destinato ad andar via sembra Lucas Paqueta, offerto alla Roma. Ecco i dettagli.

In un mercato fatto di scambi e prestiti con diritto di riscatto, il Milan starebbe provando a cedere Lucas Paqueta per finanziare gli ultimi colpi per rinforzare la rosa. L’obiettivo è quello di prendere un altro centrocampista dopo l’arrivo di Tonali, l’obiettivo numero uno è Tiémoué Bakayoko. Il club rossonero, dunque, pare abbia offerto il cartellino di Paqueta alla Roma.

Milan, la Roma offre lo scambio per Paqueta

Il Milan dalla cessione di Paqueta vorrebbe ricavarci sui 25-30 milioni di euro, una cifra che la Roma non sembra disposta a sborsare. I giallorossi hanno tanti esuberi, messi sul tavolo della trattativa per chiudere. Rick Karsdorp, per esempio, vale sui 7 milioni e la sua permanenza blocca l’arrivo di Mattia De Sciglio dalla Juventus. Chiaro che la Roma provi a liberarsene offrendolo al Milan -dopo le trattative saltate con Genoa e Atalanta– per affidare la fascia destra al terzino della Juve.

Un’altra idea potrebbe essere quella di Justin Kluivert, appena ‘tornato’ dalla positività al coronavirus, che il suo agente Mino Raiola sta cercando di piazzare. Il cartellino dell’olandese è valutato sui 15 milioni di euro. Il Milan non sarebbe entusiasta di entrambi, per cui preferirebbe un’offerta cash per finanziare, come detto in precedenza, gli ultimi botti di mercato.

