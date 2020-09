Calciomercato Juventus, Suarez è sbarcato in Italia | Le ultime sull’esame

Nonostante la Juventus sembra aver virato su Dzeko, Luis Suarez è sbarcato in Italia in direzione Perugia: le ultime sull’esame d’italiano

Nel mercato della Juventus tiene banco la questione centravanti, più di qualsiasi altra. I bianconeri sono in attesa di conoscere l’esito dell’incontro fra la Roma e l’entourage di Milik, da cui sembra dipendere l’arrivo di Dzeko a Torino. Oggi, però, è la giornata dello sbarco di Luis Suarez in Italia. L’uruguaiano in mattinata si è allenato con il Barcellona e, poi, alle 13 è partito con un volo diretto all’aeroporto di Perugia. Alle 15 è atterrato nel capoluogo umbro ed ha preso un taxi che lo ha portato all’Università di Perugia: le ultime su Suarez.

Calciomercato Juventus, Suarez è a Perugia | Esame in corso!

Luis Suarez è arrivato in Italia. Ora non è più una suggestione di mercato, ma è la realtà dei fatti. Il ‘Pistolero’, però, non è arrivato per sottoporsi a visite mediche o altri test di rito che precedono un trasferimento. L’attaccante uruguaiano, infatti, si è recato all’Università di Perugia dove lo attende l’esame di lingua italiana livello B1, propedeutico per il conseguimento della cittadinanza italiano e del passaporto da comunitario.

L’ottenimento del passaporto da comunitario in Italia è stato organizzato, molto probabilmente, insieme alla Juventus. I bianconeri, però, si sono resi conto che le pratiche per la cittadinanza sono più lunghe del previsto e, per questo, avrebbero virato con decisione su Dzeko. Il superamento dell’esame linguistico, infatti, non è sufficiente per l’ottenimento del passaporto. In ogni caso, Suarez ha voluto procede con tutte le pratiche anche in vista di altre operazioni di mercato: avere il passaporto da comunitario permette di non occupare slot da extracomunitari che, in quasi tutti i campionati, sono contingentati.

