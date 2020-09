Calciomercato Juventus, bomba Suarez | “Si immagina già a Torino”

Calciomercato Juventus, arriva la bomba sul futuro di Suarez: “Si immagina già a Torino”, la rivelazione shock sull’uruguaiano

Vero e proprio protagonista di giornata, Luis Suarez ha monopolizzato l’attenzione dei media italiani, e non. L’uruguaiano era atteso in Italia, in quel di Perugia, dove ha sostenuto l’esame per il passaporto italiano, indizio fondamentale per diventare un nuovo calciatore della Juventus. E sul futuro dell’attaccante del Barcellona, è arrivato un altro indizio, direttamente da Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori di Suarez. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Ad un certo punto, ha dovuto immaginarsi in una città italiana per sostenere la prova. E il ragazzo ha pensato ad una città che ben potete immaginare. Torino? Lo state dicendo voi, io non ho detto nulla…”.