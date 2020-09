Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Paratici | In arrivo l’offerta

Fabio Paratici potrebbe dire addio alla Juventus al termine della sessione di calciomercato. Ci sarebbero sempre contatti costanti

La Juventus vuole continuare ad essere protagonista in Italia e soprattutto in campo europeo mettendo a segno colpi sensazionali in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Beppe Marotta, Fabio Paratici è diventato rapidamente l’uomo di riferimento del calciomercato bianconero.

Calciomercato Juventus, la Roma sulle tracce di Paratici

Ora il Chief Football Officer della Juventus potrebbe anche dire addio con un nuovo assalto della Roma. L’offerta del club giallorosso potrebbe arrivare al termine della sessione di calciomercato con un cambio improvviso. Già in passato la stessa società capitolina avrebbe provato a soffiarlo ai bianconeri.

Non solo naturalmente Dzeko, ci sarebbero stati contatti frequenti anche per quanto riguarda l’aspetto dirigenziale con Paratici pronto a cambiare aria dopo tante stagioni. Il dirigente piacentino potrebbe così provare una nuova avventura nella sua carriera restando protagonista anche in Serie A.

Tutto potrebbe avvenire soltanto a mercato chiuso, ovviamente dopo il 5 ottobre. Un succoso retroscena di calciomercato anche per quanto riguarda i migliori dirigenti in circolazione.

