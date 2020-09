Calciomercato Juventus, sprint per Dzeko-Milik | Affare fatto

La Juventus sarebbe sempre più vicina al colpo Edin Dzeko. Nelle ultime ore l’intrecco con Milik si sarebbe sbloccato: atteso l’ok

La Juventus vorrebbe chiudere nelle prossime ore il colpo per l’attacco bianconero. Il neo-tecnico Andrea Pirlo non vede l’ora di accogliere in rosa un vero e proprio goleador dopo l’addio di Gonzalo Higuain.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, incontro con Milik | Le ultime

Calciomercato Juventus, intreccio Dzeko-Milik

L’affare con la Roma per l’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, sarebbe vicinissimo alla chiusura con l’intreccio davvero avvincente con Arek Milik, pronto a dire sì alla Roma. Nella giornata di oggi sarebbe atteso il sì del centravanti polacco, che dirà addio al Napoli dopo diverse stagioni tra alti e bassi, anche a causa di due gravi infortuni al ginocchio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sfuma la cessione | Il big non va in Germania

Oggi sarebbe previsto un nuovo incontro per completare tutte le pratiche e per sbloccare anche Dzeko alla Juventus. Una doppia operazione in Serie A con un giro di bomber di primo livello.

Addio così a Luis Suarez, mentre sarà proprio il bosniaco il centravanti di Andrea Pirlo a partire dalla prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo stellare | Ecco il post Lautaro

Calciomercato Inter, Conte trema | Retroscena Lukaku!