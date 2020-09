Calciomercato Juventus, sette calciatori in partenza | I dettagli

La Juventus lavora per il calciomercato in entrata ma prima deve provare a liberarsi degli esuberi. Ben sette calciatori in uscita!

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la Juventus sta effettuando tante modifiche per provare a risalire e tornare a competere in Europa. In queste ore si parla tanto della questione bomber e Fabio Paratici sta lavorando per individuare il nome giusto per lo stile di gioco che vuole attuare Andrea Pirlo.

Adesso il favorito sembrerebbe Edin Dzeko e non è esclusa la chiusura nelle prossime ore, ma per fare acquisti dopo il bosniaco servirà provare a concludere diversi affari in uscita. De Sciglio sembrava a un passo dalla Roma ma tutto è saltato, e non è l’unico esubero che la Juventus sta cercando di cedere.

Calciomercato Juventus, prima le cessioni per sbloccare il mercato in entrata: sette calciatori in uscita!

La decisione di Andrea Pirlo infatti sembrerebbe quella di non far rientrare nel suo progetto ben sette calciatori. Difficile cedere tutti in meno di tre settimane ma la Juventus è pronta ad ascoltare proposte per ognuno di loro. Khedira è il primo tra i partenti e si tratta per la risoluzione, anche Ramsey non sembra incedibile e in caso di offerte da 15-20 milioni potrebbe salutare.

Rugani (valutato circa 15 milioni) invece può restare come riserva in difesa ma anche lui può andar via in caso di nuovi interessamenti. C’è poi anche il nome di De Sciglio (10 milioni) che, come detto, era a un passo dalla Roma ma alla fine è saltato tutto. Per Douglas Costa invece sembra difficile trovare squadre che paghino più di 30 milioni (richiesti dalla Juventus) ma anche lui è cedibile.

Possibile uscita anche per Pjaca (10-15 milioni) che è seguito da diverse squadre di Serie A, mentre per Bernardeschi (25-30 milioni) può esserci l’addio solo con l’offerta giusta.

