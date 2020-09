Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Chiesa | La proposta

Calciomercato Juventus, i bianconeri tornano su Chiesa: ecco come potrebbe avvenire l’approdo del giocatore della Fiorentina

La Juventus torna su Federico Chiesa. I bianconeri sono impegnati nella definizione del colpo in attacco, tassello fondamentale della squadra di Pirlo, ma potrebbero andare all’assalto anche di altri acquisti nella parte finale della sessione di trattative. Questo, specialmente nel caso in cui si sbloccassero altre uscite, che liberassero numericamente spazio per altri innesti oltre a immettere risorse nelle casse.

Calciomercato Juventus, svolta per Chiesa grazie a Douglas Costa e Bernardeschi

Per il giocatore della Fiorentina, il piano sarebbe tornare all’assalto qualora si concretizzasse la cessione di Douglas Costa. Con i circa 30 milioni cash derivanti dalla vendita del brasiliano, ci si potrebbe presentare dai viola inserendo oltre alla cifra anche una contropartita tecnica.

L’idea di Paratici sarebbe proporre Daniele Rugani, già seguito in passato dai toscani. Il ds gigliato Pradè potrebbe però rilanciare chiedendo il ritorno di Bernardeschi. Un’ipotesi che sarebbe fattibile per i campioni d’Italia, ma andrebbe poi convinto il giocatore a ritornare in maglia viola, a tre anni di distanza dalla sua partenza.

